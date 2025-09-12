Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne

Libre de tout contrat depuis le 5 juin 2024, l’international sénégalais Cheikhou Kouyaté s’offre un nouveau défi inattendu. L’ex-milieu de Crystal Palace et de West Ham s’est engagé pour une saison avec Amedspor, pensionnaire de deuxième division turque, où il retrouvera son compatriote Mbaye Diagne. Champion d’Afrique avec le Sénégal, Kouyaté choisit de mettre son expérience et son leadership au service d’un projet ambitieux, loin des projecteurs de la Premier League, mais avec l’envie intacte d’écrire une nouvelle page de sa riche carrière.
