Chambre criminelle: le renvoie de dossiers qui perdurent suscite le courroux des détenus.

Plusieurs affaires ayant trait à des crimes ont été renvoyés à différentes dates pour plaidoiries. Les dossiers ont été dispatchés entre des dates allant du 07 mai, au 04 juin prochain. L’audience de la chambre qui s’est ouverte, tôt ce matin, s’est d’abord occupée des nombreux dossiers qui méritaient d’être renvoyés pour différents motifs. Certains ont fait l’objet de renvoi pour convocation de la partie civile et ou de témoins. D’autres pour absence de comparution des accusés et pour compléments de dossiers. Plusieurs détenus n’ont pas aimé le renvoi à répétition de leurs dossiers. Parmi les prévenus, certains digèrent mal le fait que leurs affaires traînent depuis des années dans les coulisses du palais de justice. Devant le juge, ils cachent mal leur amertume.







« M. le juge aidez-vous à vider cette affaire. Nos conditions de détention sont très difficiles. Cela fait 3 ans que j’attends d’être jugé. Ayez pitié s’il vous plaît », a lâché un détenu après que le juge a prononcé le renvoi de l’affaire impliquant un groupe de jeunes garçons. Les autres lui emboîtent également le pas amenant le juge à les calmer.



« L’affaire sera jugée le 04 juin. Si vous continuez comme ça, on risque de la renvoyer à l’année prochaine. Calmez-vous », a répondu le magistrat. Certains détenus se contentaient à laisser le soin à leurs conseils pour soulever les lenteurs dans la tenue de leurs procès.



« Ils perdurent en prison M. président. C’est pénible. Il faut qu’on leur permette d’être jugés», a dit un avocat après le renvoi d’un autre dossier à une date future.



« D’accord, le Ministère public va se charger de convoquer la partie civile pour juger l’affaire», a répondu le président de la chambre criminelle.







Les dossiers renvoyés ont trait à des crimes d’agressions, de vol en réunion commis avec usages d’armes, de viol, de meurtres entre autres.