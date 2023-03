Chambre criminelle : l’affaire Sitor Ndour renvoyée au 15 mars prochain

Invité à faire ses observations sur la demande formulée par les conseils de l’accusé, le procureur a rejeté la demande soutenant que le Sieur Ndour nie des faits qui sont assez graves.

Au finish, le président de la Chambre a rejeté la demande formulée par les avocats pour risque de troubles.

La date du renvoi est fixée au 15 mars.

Espérant voir le bout du tunnel dans cette affaire, l’ancien Directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar va devoir prendre son mal en patience. Car il lui reste encore 15 longs jours avant de refaire face à nouveau au juge de la Chambre criminelle de Dakar.Son affaire a été renvoyée hier 1er mars à la demande de la mère de la victime qui souhaite constituer des avocats. Devant le prétoire, l’accusé a fustigé ses conditions de détention. « Je croyais qu’aujourd’hui, j’allais voir le bout du tunnel. Les conditions de détention sont très difficiles. Je suis malade. Un report assez long ne m’agrée pas, c’est pourquoi je sollicite un renvoi à une date non-lointaine », a-t-il laissé entendre devant la barre.Selon son conseil, Me El Hadji Diouf, il s'agit d’un complot contre son client qu’ils vont essayer de démonter. À la fin de sa plaidoirie, Me El Hadji Diouf a formulé une demande de mise en liberté provisoire pour Sitor Ndour. « C’est un homme d’honneur, on l’arrête sur une accusation d’une fillette manipulée. Si vous lisez le dossier, vous verrez qu’il n’y a rien. Il a subi un lynchage médiatique. Rien n’atteste, rien ne démontre le viol, un dossier vide qui n'a aucune charge. Malgré tout, on le prend en otage. Comme si on doit prouver quelque chose au peuple sénégalais. Pendant ce temps, d’autres personnes qui ont commis des crimes plus graves circulent librement », a dénoncé la robe noire.À son tour, Me François Senghor en formulant sa demande souligne que son client est régulièrement domicilié à Dakar. « C’est un homme qui a occupé de hautes fonctions dans ce pays. Il est présumé innocent. Il s’agit d’un viol sans certificat médical », martèle-t-il. Quant à Me Baboucar Cissé, il déclare qu’il défend l’accusé gratuitement et par amitié. « On a été camarade de promotion avec Macky Sall. La mise en liberté provisoire de mon client s’impose. Le dossier est vide et les certificats médicaux disculpent notre client. Voilà un cadre à qui le Sénégal doit rendre hommage », a fait savoir Me Cissé qui précise que Sitor Ndour a été pris en otage parce qu’ils ont peur d'Ousmane Sonko.