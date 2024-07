Cérémonie de graduation de l'ISM : Les lauréats plébiscitent le programme et la rigueur du groupe

Les lauréats qui ont reçu leur parchemin à l'occasion de la cérémonie de graduation du groupe ISM ont exprimé leur satisfaction pour cette journée qui fête leurs réussites après de nombreux efforts fournis. L'ISM est reconnu pour son excellence au niveau national et international. "5 ans d'études ce n'est pas facile mais notre administration nous a vraiment épaulés. Comme d'habitude ISM est le meilleur. Le groupe nous sert des programmes très bien fait très bien organisés. Nous avons vraiment profité du moment", a témoigné, Khadidiatou Barry, diplômée en master droit et gouvernance des énergies et des mines.



Aussi, souligne son camarade, il y a un corps professoral qui est excellent qui nous a accompagnés tout au long de notre cursus à ISM. "Je suis très honoré aujourd'hui, d'avoir reçu ce parchemin de la part du corps administratif de l'ISM. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est l'intelligence collective qui a primé. C'est une formation où il y a beaucoup de travaux de groupe et énormément de participation à nos différents collaborateurs", se réjouit Sorry Ibrahima Thiam, lauréat, encourageant ainsi les jeunes à venir à l'ISM. Car, dit-il, "c'est une école où il y a des enseignants qui sont très qualifiés et motivés pour partager leur savoir-faire, leur connaissance. Je les encourage vivement à venir s'inscrire à l'ISM".