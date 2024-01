Cérémonie de clôture de la 44 ème édition Ziarra Omarienne :Le PM Amadou Bâ sollicite auprès du Khalife, des prières pour un Sénégal de paix et de stabilité

Le Premier Ministre Amadou BA a pris part ce dimanche à la cérémonie de clôture de la 44 édition de la Ziarra Omarienne qui se tient depuis le 25 janvier 2024 à Dakar.







Événement majeur de la hadra Omarienne, la Ziarra est dédiée aux érudits de l'Islam Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall (anciens Khalifes de la famille Omarienne).



44 ème édition a drainé des milliers de fidèles venus de toutes les régions du Sénégal, ainsi que du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie, du Niger, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'autres pays, ainsi que de la Diaspora.







Le Khalife Thierno Macky Mountaga, prenant la parole, a souhaité la bienvenue au Premier ministre Amadou Ba et sa délégation.



Il a rappelé l’engagement indéfectible du chef du gouvernement en faveur de la famille, mais également, a adressé ses salutations au président de la République.







Le Premier ministre a, au nom du président Macky Sall et au nom du gouvernement, adressé ses Ziars au Khalife Thierno Madani Tall et lui réitère son appartenance à la famille avant de solliciter des prières auprès du Khalife pour la paix et la stabilité du pays. Le Chef du Gouvernement a profité de l’occasion pour rappeler que le Président Macky SALL et le Ministre de l’intérieur ont tous pris part à la Ziarra lors des premiers jours.