Cérémonie d’hommage : le monde universitaire et l’UNESCO célèbrent Amadou Mahtar Mbow à travers une fresque murale et une exposition de vernissage

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’Afrique dédiée à son patrimoine, une cérémonie d’exposition intitulée « Patrimoine mondial au Sénégal : 7 sites exceptionnels » et l’inauguration de la fresque Amadou Mahtar Mbow ont eu lieu ce 30 mai 2024 à l’université Amadou Mahtar Mbow. Réunissant des autorités universitaires, étatiques, de l’UNESCO et la famille du parrain (Amadou Mahtar Mbow), cette cérémonie avait pour but de rendre un hommage à cette grande figure multidimensionnelle qu’est Mahtar Mbow.



À travers une exposition de vernissage sur le Patrimoine mondial de l’UNESCO au Sénégal et une fresque à l'effigie de Mahtar Mbow, le monde universitaire et l’UNESCO ont voulu rendre cet hommage à celui qui occupa, entre autres fonctions, directeur général de l’UNESCO de 1974 à 1987.



« En procédant au vernissage de l’exposition sur le Patrimoine mondial de l’UNESCO au Sénégal et à l’inauguration de la fresque murale Amadou Mahtar Mbow, l’UAM rend un double hommage à son parrain », se réjouit Dr Awa Mbow, fille du parrain.



Inspiré d’un vernissage de haute qualité de l’artiste-photographe Abdoulaye Ndao « LayePro », cette fresque murale a une dimension de 175 m2 a été réalisée par l’artiste Akonga du RBS Crew cette fresque. « Je me réjouis de vous accueillir ici à l’Université Amadou Mahtar MBOW afin de célébrer avec vous son illustre parrain. En effet, cette cérémonie est un hommage rendu à cette grande figure multidimensionnelle qui occupa, entre autres fonctions, celle de Directeur général de l’UNESCO », se félicite le recteur de l’université Amadou Mahtar Mbow.



Quant au Directeur de l'UNESCO, Dr Dimitri Sanga, il se félicite à son tour des réalisations Amadou Mahtar Mbow à la tête de l’UNESCO. « Comme vous le savez, notre patriarche, M. Mbow, a été le premier et le seul Africain à être Directeur Général de l’UNESCO, fonction qu’il a exercée pendant 13 ans de 1974 à 1987. Amadou Mahtar Mbow a profondément marqué notre organisation par ses nombreux combats. Il s’est particulièrement illustré par son engagement en faveur d’une éducation ouverte à toutes et tous, ainsi que pour la reconnaissance de l’Afrique à sa juste valeur », assure Dimitri Sanga, directeur du Bureau régional multisectoriel de l’UNESCO.



Alain Bonang