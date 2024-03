Centre de l'Unité 14 des PA : 12.577 électeurs répartis dans 22 bureaux de vote

Non loin du centre de vote du candidat de Benno Bokk Yakaar, l’école de l’Unité 14 des Parcelles Assainies est au rythme du scrutin ce dimanche. Dans ce centre, 12. 577 électeurs sont enregistrés dans les 22 bureaux. Dans ces bureaux de vote, le plus petit nombre est de 567 votants. 575 électeurs sont dans le bureau temoin qui enregistre un peu plus de 271 votants pour le moment.