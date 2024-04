Célébration du 4 avril: Le gouverneur de Thiès réitère la riposte contre les bandes de criminels et les agresseurs et appelle les populations à s'impliquer

La région de Thiès a célèbré ce jeudi le 64ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal à travers une cérémonie de levée des couleurs. Une occasion pour le gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, de délivrer ce message à l'endroit des autorités étatiques et des populations.



" Je voudrais qu'il me soit permis de me réjouir de la célébration de notre 64ème anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale. Et ensuite féliciter le colonel commandant de la zone militaire, de même que l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour l'organisation impeccable de cette cérémonie de levée des couleurs", a d'emblée déclaré le gouverneur de la région de Thiès.



Et d’ajouter en ces termes. " À l'occasion de ce 4 avril 2024, je voudrais adresser nos chaleureuses félicitations aux nouvelles autorités de notre pays, féliciter son excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et lui rassurer qu'à l'échelon territorial, toutes les nouvelles politiques publiques qui seront définies, seront exécutées avec engagement et avec détermination pour la satisfaction des préoccupations de nos populations. Concernant les populations de la région de Thiès, le gouverneur de Thiès vous renouvelle sa disponibilité et son ouverture pour qu'ensemble nous puissions conduire les politiques publiques qui sont définies dans le cadre de la recherche des solutions aux problèmes que nos concitoyens rencontrent de manière quotidienne...".



S'agissant de l'insécurité, le gouverneur de Thiès de lancer ce message à l'endroit de la population. " Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens de l'État pour lutter contre l'insécurité. Mais à la vérité, nous devons aussi reconnaître que seules les forces de défense et de sécurité ne peuvent assurer pleinement cette mission d'où le sens de l'appel que je renouvelle à messieurs les maires, aux délégués de quartier, aux responsables de jeunes et aux responsables de femmes, de même que la presse à s'impliquer pour engager la riposte vigoureuse contre les bandes de criminels et contre les agresseurs qui mettent en péril la stabilité de la région de Thiès....Si les populations s'impliquent, nos quartiers deviendront des quartiers sûrs. Et si elles croisent les bras notre mission certes se poursuivra mais nous n'atteindrons pas les résultats".