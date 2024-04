Célébration du 04 avril à Kolda : Une cérémonie de levée des couleurs à la place du traditionnel défilé

A l’image du pays, Kolda a célébré le 04 avril 2024 par une levée des couleurs à la place du traditionnel défilé devant le gouverneur et le commandant de la zone militaire numéro 6 au sein de la gouvernance. Pour rappel le 04 avril est un jour de commémoration de l’accession du Sénégal à l’indépendance. En ce sens, présidant la cérémonie le gouverneur Saer Ndao est revenu sur l’essentiel du thème de cette année notamment « forces de défense et de sécurité pour la cohésion sociale ».





A en croire Saer Ndao « ce jour mémorable de notre accession à la souveraineté internationale est une fête pour l’ensemble des populations. Mais aussi, ce jour nous permet de renforcer la cohésion sociale. Et c’est tout le sens du thème cette année « « forces de défense et de sécurité pour la cohésion sociale ». C’est le lieu de magnifier l’ensemble des forces de défense et de sécurité qui nous accompagne à chaque fois. C’est dans ce sens que nous voulons coller au thème en rappelant que nous sommes dans un Sénégal uni où il fait bon vivre. »



D’ailleurs, il précise « ce thème nous renvoie à la réconciliation nationale où tous les sénégalais doivent se sentir à l’aise dans cette œuvre de construction nationale. Ainsi, je saisis cette occasion pour rappeler aux maires que le premier maillon de la sécurité c’est l’éclairage public.





C’est un grand jour pour le Sénégal. Ainsi, il doit être fêté par tous les citoyens dans la solidarité pour construire la nation, selon lui.