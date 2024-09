Célébration des 30 ans de l’UEMOA : l’organisation régionale met en avant les réalisations significatives dans divers secteurs socio-économiques

Dans le secteur agricole, qui occupe « plus de 60 % de la population active », l'UEMOA a identifié et soutenu des filières prioritaires telles que le coton, le riz, le maïs, et l'aquaculture. Des initiatives comme la plateforme de gestion de données agricoles en temps réel, l'aménagement de périmètres agro-sylvo pastoraux, et la promotion de la consommation de produits locaux témoignent de l'engagement de l'UEMOA à renforcer la résilience et la productivité de ce secteur vital. L'accompagnement des agriculteurs se manifeste également par des formations, des infrastructures de stockage, et des projets intégrés qui combinent agriculture et pisciculture soutenues par l'énergie photovoltaïque.

L'UEMOA a aussi œuvré dans le domaine de l'énergie, notamment les énergies renouvelables avec l'installation de lampadaires solaires et la création de mini-centrales solaires, améliorant ainsi l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Ces actions visent non seulement à améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi à réduire l'empreinte carbone de la région. « Il y a aussi des actions directes en faveur des populations, comme par exemple l'installation de lampes à l'air solaire pour faciliter l'éclairage public. Il y a par exemple 1835 lampes à l'air solaire qui ont été installées au Sénégal, sans compter 4 mini-centrales solaires, des chauffeurs solaires dans 8 hôpitaux et 5 kits solaires photovoltaïques communautaires », informe Mme Aïssa Kabo

Dans le domaine hydraulique l’organisation régionale a consenti beaucoup d’effort pour soutenir les populations. Ainsi des programmes hydrauliques ont permis l'installation de 3 000 forages à travers les États membres de l'UEMOA, apportant l'eau courante à des populations qui, parfois, n'en avaient jamais bénéficié.

L'Union n'a pas non plus négligé le secteur de l'environnement avec des projets de lutte contre l'érosion côtière et la préservation des ressources naturelles. Des digues ont été construites pour protéger les zones côtières du Sénégal, sauvant ainsi des habitations et des infrastructures essentielles.

À travers ces multiples initiatives, l'UEMOA a démontré sa capacité à s'adapter et à répondre aux besoins de ses populations tout en renforçant les bases d'une économie régionale intégrée et résiliente. Les 30 ans de l'Union marquent non seulement une célébration des réalisations passées, mais aussi un engagement renouvelé pour l'avenir, avec un accent particulier sur la jeunesse, l'innovation et la durabilité.

L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) célèbre ses 30 ans d'existence sous le thème « UEMOA, 30 ans : une expérience d'intégration résiliente face aux chocs exogènes ». Depuis sa création en 1994, l'UEMOA, qui regroupe huit pays de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo), s'est affirmée comme un acteur majeur de l'intégration économique régionale, malgré les défis rencontrés.Pour marquer cette étape importante, le Bureau de Représentation de la Commission de l'UEMOA au Sénégal a organisé un déjeuner ce mardi 10 septembre 2024 avec la presse locale et internationale. Cet événement a réuni des représentants des ministères des Finances, de l'Économie, du Plan et de la Coopération, les équipes de l'UEMOA et des journalistes pour discuter des avancées de l'Union et des perspectives futures dans un contexte économique mondial en constante évolution.En effet, dans les perspectives de montrer au grand public les réalisations de l’organisation régionale, Mme Aïssa Kabo, représentante de la commission de l'UEMOA au Sénégal, a voulu souligner les avancées et les défis relevés par l'Union lors des trentes 30 dernières années au Sénégal, mais aussi dans les autres pays membres.Au cours des trois dernières décennies, l'UEMOA a réalisé des progrès significatifs dans plusieurs secteurs clés. En matière d'intégration économique, l'un des accomplissements les plus remarquables est la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services à l'intérieur de l'espace communautaire. Cette politique a permis une mobilité accrue des professionnels et des étudiants, facilitant leur installation et leur formation dans les pays membres sans entrave administrative majeure. « Les étudiants bénéficient des avantages de la libre circulation. Les étudiants et les jeunes d'une manière générale. Les étudiants s'inscrivent au même tarif que les nationaux dans les universités publiques de l'espace communautaire. Sans compter toutes les actions qui ont été menées pour doter l'espace communautaire de centres d'excellence régionaux à un niveau universitaire pour éviter que les jeunes soient obligés de se former hors de l'espace communautaire », avance la représentante de la commission de l'UEMOA au Sénégal.L'UEMOA s'est également investie dans le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires pour soutenir les entrepreneurs et les start-up. L'initiative du programme « Talent Africain à l'International » a permis de mettre en relation les entreprises exportatrices de la région avec des jeunes cadres, favorisant ainsi l'emploi et le développement des compétences dans l'espace communautaire. Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur le secteur privé avec la stratégie de développement des partenariats publics-privés et l'amélioration du climat des affaires pour encourager la compétitivité.