Célébration 08 mars : Les femmes actives du Sénégal réclament la révision des codes de la famille et du travail

Après avoir manifesté sa loyauté et sa fidélité au président de la République en ses termes, « grâce au président Macky Sall nous sommes devenues des leaders, nous sommes plus respectées à l’étranger », Diénéba Dieng a renouvelé sa détermination à travailler aux côtés du président du conseil économique et social. « Je ne cesse de dire merci à au président Abdoulaye Daouda Diallo. Le président de la République après m’avoir convaincu de revenir au Sénégal, m’a confié au président du CESE. Ce dernier nous a donné 50 millions pour les activités à mener », a fait savoir Diéneba Dieng, présidente du mouvement des femmes actives du Sénégal et de la diaspora.







Célébrant la journée internationale des droits de la femme à Grand-Yoff, les femmes actives du Sénégal et de la diaspora ont répondu massivement à l’invitation du mouvement. Certaines sont venues de la diaspora pour la circonstance. C’est le cas de la Secrétaire générale des femmes actives de la diaspora, Racky Touré, venue de Francfort en Allemagne. Prenant la parole, elle rappelle que « nous sommes les piliers de la société. L’économie sénégalaise repose sur les frêles épaules de la femme. Le secteur informel est plus que contrôler par les femmes qui méritent mesures d’accompagnement car elles ont font toujours des résultats »







Elle ajoute que « les femmes ne demandent que des fonds. Nous avons une coopérative d’habitat, la couverture maladie pour se prendre en charge à travers les calebasses. Nous avons besoin de fonds et d'appui ». C’est ainsi que la somme de 50 millions leur a été octroyée par le parrain du jour, Abdoulaye Daouda Diallo.Venu le représenter, le député Dembourou Sow de lancer que : « nous sommes contents et fiers de cette mobilisation des femmes qui ont compris la politique sociale du président Macky Sall. Cette journée du 08 mars appartient aux femmes. Ces femmes ont ainsi rendu hommage au président de la République et manifesté leur dévouement envers le président du CESE qui a mis la femme à sa place avec des mesures d’accompagnement », s’est-il défendu.







Les femmes actives du Sénégal et de la diaspora s’activent davantage selon nos interlocuteurs pour le développement, l’indépendance, et l’autonomie des femmes. « Elles doivent réclamer leurs droits qu’on doit leur donner. Nous avons remis une feuille de route au président de la République qui est basée sur la révision du Code de la famille d’où la femme ne peut rien faire sans le consentement de son mari et du code du travail pour l’égalité des salaires en fonction des diplômes » lance la présidente.