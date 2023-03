Ce Mardi 14 Mars 2023, la gare TER de Dakar a accueilli en son sein son tout véritable premier Restaurant « le KEPAR KITCHEN ».

​A cet effet le directeur général de Lagardère Travel Retail en Afrique de l’Ouest, M. Sountou BOUSSO a convié ses partenaires pour l’inauguration. Invité d’honneur, M. Le Ministre Abdou Ndené SALL, directeur général de la SENTER (Société Nationale de Gestion du Patrimoine du TER) à procéder à la coupure du ruban en présence de M. Patrick TRANZER, directeur général de la SETER (Société d’Exploitation du TER) et des nombreux partenaires qui ont participé activement à la réussite de ce beau projet.



M. Abdou Ndené SALL dans son allocution a tenu à renouveler son engagement et à rappeler que ce nouveau bijou contribuera fortement à faire de la gare de Dakar un lieu de vie et à la rendre encore plus attractive pour les Sénégalais, ce qui cadre parfaitement avec la vision du Chef de l’Etat son Excellence le Président Macky SALL au sujet du TER. M. Sountou BOUSSO dans son discours a présenté le KEPAR KITCHEN en montrant sa particularité et sa valeur ajoutée au niveau de la gare de Dakar.



« C’est un concept inédit qui donne au poulet une place de choix . Chaque morceau de poulet est préparé dans une marinade exclusive, unique et au secret gardé jalousement avant d’être braisé dans un feu vif au charbon et au bois donnant aux plats du Képar Kitchen leurs goûts exceptionnels.



On y retrouve également plusieurs saveurs, autour du poulet, locales et africaines. » Il a aussi rappelé que Lagardère Travel Retail en Afrique de l’Ouest c’est une présence au Gabon, en Gambie, en Mauritanie et au Sénégal avec une présence sur l’ensemble des infrastructures de voyages au Sénégal représentant 13 commerces et restaurants et plus de 200 employés tous engagés à rendre le meilleur service aux standards internationaux.



Le KEPAR KITCHEN est désormais ouvert à la gare de Dakar. Les équipes se feront un plaisir de vous accueillir et vous servir les meilleurs plats de poulets braisés que vous dégusterez accompagnés des différentes spécialités de mets locaux et africains, mais aussi pour vous créer de nouveaux souvenirs dans un cadre de vie agréable.