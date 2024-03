Carte électorale / Thiès-Tivaouane : 652.288 électeurs attendus aux urnes, répartis dans 1.414 bureaux de vote

Ainsi, la carte électorale du département de Thiès a été dressée comme suit : 395.943 électeurs répartis dans 291 lieux de vote et 819 bureaux de vote, avec un total de 15 communes.

Et pour le département de Tivaouane, le nombre d'électeurs s'élève à 256.345 répartis dans 300 lieux de vote et 595 bureaux de vote, avec un total de 18 communes.

S'agissant des 3 communes de Thiès, 8 centres témoins ont été listés. Ainsi, à Thiès Nord, trois centres ont été désignés dont Cheikh Ibrahima Fall, Gabriel Ndione et El hadji Moundiaye Thiaw. À Thiès Est, il s'agit de 2 centres tels Kaba Sall (Hersent) et Abdoulaye Yakhine Diop (Mbambara). Enfin à Thiès Ouest, on cite 3 centres à savoir : Malick Kaïré Diaw (le centre de vote du candidat Idrissa Seck), Croix rouge et l'école élémentaire route de Mbour (Mbour 3). À rappeler que le candidat Thierno Alassane Sall va voter au centre Ali Bâ.