Cap-Vert : Une embarcation de 91 passagers gambiens et sénégalais dont 3 femmes échoue sur l'île de Boa Vista…

La migration irrégulière continue de faire parler d’elle. En effet, le ministère de l'administration interne du Cap Vert a annoncé le 15 janvier dernier, «l'arrivée sur l'île de Boa Vista d'une embarcation qui cherchait à atteindre les iles canaries». Selon toujours le communiqué du ministère, «la Direction nationale de la police nationale, par l'intermédiaire du commandement régional de Boa Vista, informe que le 14 janvier, vers 19h30, la police nationale a été informée de l'apparition d'un bateau dans la zone de Morro Negro, Ponta Norte sur l'île de Boa Vista, avec 91 individus à bord de nationalités gambienne et sénégalaise, soit 03 femmes et 88 hommes originaires du Sénégal. Deux de ces individus ont perdu la vie, parmi les survivants 02 adolescents âgés de 14 et 16 ans et 7 autres ont été admis au pavillon social d’un centre de santé».