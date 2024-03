Cap Skirring : une nouvelle découverte macabre installe la polémique

La station balnéaire de Cap Skiring est encore secouée par une découverte macabre ce mardi 19 mars 2024, en effet, il s’agit du corps de Oscar Kanbang. Un jeune homme âgé de 33 ans, il était porté disparu depuis quelques jours au Cap Skirring où il réside. Son corps sans vie a été finalement retrouvé à côté de la plage de Sanava, selon une source, qui renseigne que ‘’des traces de coups et de blessure sont visibles sur son corps’’. Cette découverte macabre installe une polémique au Cap Skirring où de multiples cas de meurtres sont notés dans ladite localité. " Beaucoup parlent d’assassinat, il était un maçon et travaillait dans un hôtel de la place, il est porté disparu depuis le jour où il a reçu son paiement et devait payer ses ouvriers" ajoute la même source. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.