Canicule au Sénégal: le ministère de la sante alerte sur les impacts sanitaires

La vague de chaleur a fini par s'imposer dans plusieurs regions du pays. Une situation qui peut engendrer beaucoup de conséquences sur la santé. Le ministère de la santé et de l'action sociale en collaboration avec l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ( Anacim) a lancé le bulletin d'alerte précoce aux vagues de chaleur et impact sur la santé. Dans le bulletin numéro 5, il est mentionné les régions qui sont qualifiées de zone à risque, jugées dangereuses ou on peut attraper facilement un coup de chaleur. Il s'agit des régions du Centre , de l'Est et du Sud du pays (Thies, Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Kédougou, Tamba et Kolda). Pour ce qui est de l'impact sanitaire, le ministère de la santé et l'Anacim indiquent que ça peut être de la déshydratation, des étourdissements, des crampes, de l'épuisement jusqu'à la syncope. Il est conseillé aux personnes sensibles de boire beaucoup d'eau.