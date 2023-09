Candidature de Benno : Le Parti Libéral Démocrate (PLD)/ And Suqali appelle à l’union autour de l’unique candidat, Amadou Bâ

Après sa première conférence nationale tenue le 29 octobre 2022 à Dakar, suite à un large débat sur la nécessité pour la majorité de rester unie pour maintenir une dynamique victorieuse, le Pld/And Suqali avait demandé au Directoire du parti de travailler au rassemblement de toutes les forces d'émergence autour d'une candidature unique de la coalition Benno Bokk Yaakaar. C'est pourquoi le Directoire du Pld avait soutenu sans réserve le mandat confié au Président Macky Sall de proposer à la coalition le nom d'un candidat unitaire.







Ainsi, au nom de l'ensemble du Pld/And Suqali, le Directoire approuve ce choix du président Macky Sall, qu’il remercie pour son engagement désintéressé au service du Sénégal et félicite le candidat choisi, Amadou Bâ. Le parti des Libéraux et Démocrates/ PLD Suqali appelle les structures du parti à une mobilisation totale, aux côtés de toutes les autres composantes de Bby, pour son élection dès le premier tour.







Selon le ministre Oumar Sarr et ses camarades , le travail d’unité et de rassemblement des forces d’émergence doit continuer. C’est pourquoi après le choix du candidat unique, il faut maintenant bâtir un large front pour parachever les chantiers immenses réalisés par le Président Macky Sall, renforcer notre modèle démocratique et protéger le Sénégal du terrorisme qui le menace à ses frontières et de tous les projets de déstabilisation et de chaos.







Dans ce sens, le Directoire appelle l'ensemble des Sénégalais, et particulièrement la jeunesse, à opter pour la continuité des changements positifs initiés par le Président Macky Sall, pour défendre et élargir les nombreux acquis obtenus par notre pays au cours des dernières années.







Enfin, le Directoire invite tous les responsables du parti à s’atteler dès maintenant à la préparation de la 2ème Conférence nationale du PLD, prévue en octobre prochain, qui sera chargée d’organiser la mobilisation du parti et son implication optimale dans les parrainages, la campagne électorale et la victoire de Amadou BA, candidat unique de Benno Bokk Yakaar et de toutes les forces vives attachées à la construction d’un Sénégal émergent, sûr et prospère.