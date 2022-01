Can 2022 Sénégal/Cap-vert : Pronostic et avis des résidents cap-verdiens à Dakar.

Suite à la sortie de la phase de poule de la CAN 2021, le Sénégal classé premier va affronter le Cap-Vert ce Mardi 25 Janvier. L’équipe de Aliou Cissé qui partait avec le titre de favori à Bafoussam a eu du mal à s’adapter depuis le début de la compétition.



Tiraillée entre joueurs positifs à la covid et difficultés d’adaptation au climat camerounais, l’équipe du Sénégal va affronter l’équipe du Cap- vert qui compte une communauté assez forte au Sénégal, plus particulièrement à Dakar.



Dakaractu dans une perspective de recueillir l’avis de ces résidents cap-verdiens à Dakar, a déployé une équipe à la Sicap Baobabs, fief de cette communauté.



Au micro du média, les interviewés ont livré leurs pronostics…