Campagne présidentielle / Kolda : Abdoulaye Bibi Baldé (BBY) dément formellement être dans l’opposition et invite à voter Amadou Bâ …

Abdoulaye Bibi Baldé, l’ex maire de Kolda, dément formellement à notre micro la rumeur faisant état d’un quelconque ralliement dans l’opposition. Et que cette situation est le fait de quelques jeunes frustrés, mais que tout est rentré dans « l’ordre ».



Dans cette dynamique, il invite les populations à voter le 24 mars prochain pour Bby, avant de préciser :



« je suis un actionnaire toujours constant dans ce que nous faisons. C’est pourquoi, je suis resté dans ma ligne en tant que membre du secrétariat exécutif de Bby malgré la rumeur. »



Sur la campagne électorale, il avance « nous sommes effectivement dans la deuxième semaine de campagne électorale considérée comme raccourcie, car ne durant finalement que deux ssemaines. Toutefois nous avons visité les marchés, les quartiers pour sensibiliser les populations sur notre candidat Amadou Ba. Ainsi, nous leur avons rappelé l'importance de voter pour le programme de notre candidat le 24 mars prochain. D'ailleurs, nous sommes extrêmement satisfaits de ce début campagne électorale car les populations nous écoutent et veulent savoir davantage sur notre candidat et son programme. »







Pour finir, il rappelle que « nous avons toujours gagné dans le département en donnant les députés et les maires qu'il faut, même s'il faut reconnaître que nous avons connu quelques difficultés dans la commune de Kolda. Et les jeunes ont compris en misant sur la stabilité pour inverser la tendance. Et c'est sur notre bilan positif que nous allons nous appuyer pour ramener les plus sceptiques à voter pour notre candidat. »