Campagne présidentielle : Amadou « Bâ » le rappel des troupes

Le candidat de la coalition présidentielle, presse le pas vers l’élection qui doit se tenir le 24 mars prochain. La coalition de la majorité n’entend pas faire de cadeau à l’opposition. Après la dissolution du gouvernement, Amadou Bâ n’a pas tardé à peaufiner ses stratégies vers l’échéance électorale tant attendue. C’est à partir d'aujourd’hui que le Directoire de campagne de Benno Bokk Yaakaar, convoqué par son candidat Amadou Ba, avec l'onction du président de la coalition Macky Sall, va ficeler tous ses plans gagnants. La réunion de ce Directoire de campagne de Bby est élargie, selon « Les Échos » à tous les membres départementaux de la coalition, pour que tous soient au même niveau d'information, pour agir ensemble et gagner ensemble.



L'autre objectif de cette rencontre, sous la direction du candidat Amadou Bâ, apprend-on, est non seulement de revoir la stratégie de campagne pour qu'elle soit plus inclusive, mais de dégager les pistes de financement de la campagne pour relever ensemble les défis de l'heure. Non seulement celui d’assurer la victoire du candidat Amadou Ba, choisi par le président Macky Sall, mais aussi de réaliser l’ambition d'un Sénégal de paix, de stabilité et de développement.