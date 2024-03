Campagne présidentielle : Aliou Mamadou Dia et la coalition AMD2024 font le bilan à mi-parcours

Le candidat de la coalition AMD2024 à Ourossogui, tire le bilan de la première semaine de campagne électorale. Aliou Mamadou Dia et sa coalition ont entamé ce matin la région de Saint-Louis. À Ross Bethio où ils ont décidé de prendre la route du Delta et ressortir par Rosso Sénégal et voir la situation dans laquelle se trouve cette partie du Sénégal. D’après le candidat du PUR, c’est une partie qui est un foyer rizicole pour le Sénégal.







Malheureusement, considère AMD2024, elle ne dispose d’aucune infrastructure. « Les populations nous ont interpellé pour nous dire qu’elles se sentent oubliées par l’Etat. Si nous voulons développer notre économie agricole et atteindre la souveraineté alimentaire, nous devons mieux aménager cette partie. Nous avons remarqué qu’il y a des aménagements mais ils sont devenus obsolètes( problème d’approvisionnement en eau, les digues) » explique le candidat qui, après cette étape, s’est dirigé vers Podor. Mais bien avant cela, le candidat de la coalition AMD2024 et du parti de l’unité et du rassemblement (PUR), s’est rendu à Thies et Louga où les populations les ont bien accueilli, soutien Aliou Mamadou Dia faisant son bilan d’étape.







Aliou Mamadou Dia estime que la première semaine a été fructueuse pour la coalition . Une semaine d’échanges, de communion mais surtout de découverte des problèmes auxquels les sénégalais sont confrontés. Des solutions ont été proposées par Aliou Mamadou Dia et sa coalition. Une fois à la tête du Sénégal, le programme « Nit ak Naatangue » sera exécuté minutieusement, rassure le candidat. Généralement, estime Aliou Mamadou Dia, « ces difficultés sont liées aux infrastructures, à l’accès aux services sociaux de base, l’inaccessibilité à l’eau, transport, production agricole, des problèmes de santé ». Pour ce qui reste de la campagne, le PUR et sa coalition se rendront à Tamba, Bakel, pour revenir à Ourossogui et au Ferlo. La dernière semaine , ce sont les étapes de Kaolack, Diourbel et le Sud du Sénégal qui accueilleront le président Aliou Mamadou Dia.



Le candidat remarque que les populations attendent énormément de la part des autres 18 prétendants à la magistrature suprême qui visiblement ont du fil à retordre.