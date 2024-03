Campagne électorale : les promesses de Mamadou Lamine Diallo à la population de Diourbel

Ce dimanche 17 mars 2024, le candidat de la coalition MLD Tekki 2024, Mamadou Lamine Diallo a fait un tour dans les localités de Khombole, Bambey, Diourbel et Mbacké.

Accueilli par une liesse populaire, le président MLD a fait une caravane de plus d’une heure à Diourbel. A l’entame de ses propos, le candidat à l’élection présidentielle de 2024 a promis d’approvisionner la ville de Touba en eau de meilleure qualité et en quantité suffisante depuis le lac de Guiers après sa victoire à la présidentielle.



Dans la foulée, il déclare aussi qu’il n’y a pas de sénégalais de l’extérieur, ni de l’intérieur, il n’y a qu’un seul sénégalais d’où qu’il se trouve. C’est pourquoi, " je vais mettre sur pied un ministère de la diaspora ", s’est-il engagé.



D’autre part, le vœu de Mamadou Lamine Diallo est de faire du Grand Magal de Touba une journée africaine par l’union africaine et de s’engager à porter ce plaidoyer partout en Afrique.

Le candidat a ainsi clôturé son séjour à Diourbel par la visite de la famille de Mame El Hadji Thierno Kandji pour recueillir ses recommandations et prières.