Campagne électorale (Ndioum) : Amadou Bâ a fait le point avec la presse qui l’accompagne…

Après une semaine de campagne électorale, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar a jugé utile de rencontrer les techniciens de l’information qui suivent sa caravane depuis le démarrage officiel de la campagne présidentielle. C’est à Ndioum (département de Podor), dans la grande salle de conférence de l’hôtel Samassa, que l’ancien Premier ministre, a convoqué une petite réunion inopinée pour s’enquérir des conditions de travail des journalistes.

D’emblée, il a tenu à remercier la presse pour son professionnalisme en dépit des nombreuses difficultés rencontrées sur la route de la campagne. Après avoir serré quelques mains et brièvement, échangé avec certains d’entre-eux, Amadou Bâ enchaîne : « je sais que vous êtes très fatigués et que les conditions de travail sont parfois difficiles, mais on va essayer d’améliorer tout ça. Moi-même qui vous parle je suis épuisé ! Mais ce sont les réalités de la campagne... »

Le PM s’est d’ailleurs prononcé sur le manque d’infrastructures hôtelières dans certaines localités. Un gap à résorber selon lui. Enfin, le candidat de la coalition BBY a promis de voir la meilleure formule possible pour faire le point et se prononcer sur la situation sociopolitique du pays avec entre autres sujets, la décision de la Cour suprême de déclarer, à travers le juge des référés, irrecevables les requêtes du PDS et Cie visant l’annulation du décret convoquant le corps électoral.