Campagne électorale / Aliou Mamadou Dia ouvre le bal à Rufisque : « J’ai vu une jeunesse qui a besoin d’opportunités! »

Le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) s’est lancé dans la campagne électorale dans les zones de Diamniadio, Bargny, Sendou et Rufisque. Dans cette dernière localité, le premier facteur qui attire l’attention du candidat est le problème récurent de l’assainissement. Selon Aliou Mamadou Dia, cet environnement insalubre, combiné aux difficultés de la jeunesse de la localité, peut être suffisant pour faire sombrer les populations dans une pauvreté.



Même si cela peut être « abusé » de parler de pauvreté, le candidat estime cependant, que « les populations de ces régions environnantes ont besoin de soutien notamment en terme d’emplois car, cette frange la plus importante de la population du Sénégal est en perte d’espoir avec la chanson suicidaire, « Barça Wala Barsakh ». « Pour développer un pays, il faut d’abord un capital humain, une justice impartiale, une gouvernance participative. Ce que je souhaite pour un Sénégal prospère, c’est de créer des opportunités pour que chaque citoyen puisse se retrouver dans la gestion des affaires courantes de l’État. Nous avons un programme ambitieux pour cette jeunesse qui représente une richesse inestimable. En ce qui me concerne, je suis prêt à lui donner cette chance d’étudier, de se former, et d’avoir un travail décent », a indiqué le candidat du PUR devant une foule essentiellement composée de jeunes venus lui tendre la main et découvrir le candidat de l’unité.