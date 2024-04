Campagne agricole 2023/24 : Signature et planification des activités des partenaires du PADAER2 pour booster la production...

Pour booster la production agricole, les partenaires du PADAER2 planifient leurs activités pour la campagne agricole 2023/2024 à Kolda. Dans la foulée, les douze partenaires ont signé des contrats pour accompagner leurs activités planifiées. Ainsi, avec les représentants des organisations paysannes, ils comptent prendre les devants à quelques jours du début de l'hivernage dans la région. Cette stratégie va permettre de rehausser les rendements en prenant conscience des réalités du changement climatique.

En ce sens, les partenaires, notamment l'ARD, le service de l'élevage, de l'agriculture, des chambres consulaires entre autres, sont chargés d'exécuter cette planification pour l'augmentation des rendements agricoles. Cette nouvelle politique intégrant les organisations paysannes demeure une solution pour les agriculteurs. Et celle-ci passe par l'entrepreneuriat rural pour mieux lutter contre l'insécurité alimentaire par une agriculture résiliente en rendant autonomes les producteurs, surtout ceux du monde rural.

Cet accompagnement se fait aussi bien en amont, pendant la période hivernale et post récolte avec la conservation et l'écoulement des produits.

À en croire Sada Ly, le coordonnateur du PADAER2 "nous sommes à Kolda pour signer des protocoles de partenariat avec l'ensemble des partenaires de mise en œuvre du programme. Et cette année, nous avons signé douze protocoles dans la région de Kolda pour un montant de plus de 777 millions."

Dans la foulée, il précise : " cette rencontre nous a permis de faire une planification trimestrielle des activités avec les partenaires qui sera évalué d'ici trois mois. En ce sens, j'ai demandé aux partenaires de travailler en synergie pour le bien-être des producteurs du monde rural..."

Pour une agriculture porteuse d'un développement rural durable, la planification trimestrielle des activités demeure un gage de rendement. Il s'agit entre autres des activités d'infrastructures avec l'ARD, l'agriculture avec ANCAR et BAMTAARE, la DRD et les organisations des producteurs faîtières, d'élevage, de la nutrition avec les CFP, de la défense et restauration des sols avec les eaux et forêts, le suivi des micros et petites entreprises avec les chambres consulaires.

Dans cette dynamique, Yéro Baldé point focal Padaer 2 à la DRDR/Kolda, "la signature des protocoles avec les partenaires de mise en œuvre vont booster la production agricole et lutter contre l'insécurité alimentaire" D'ailleurs, il soutient : "nous suivons le Padaer 2 dans la production en semences pour atteindre l'autosuffisance en semences de qualité car étant la base d'une agriculture durable. Avec ces moyens, les paysans deviennent autonomes peu à peu grâce au Padaer 2."