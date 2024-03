Campagne Présidentielle / Kolda : Bassirou Diomaye Faye promet 5 milliards à l'artisanat

Devant le siège de la gouvernance de la ville de Kolda, le candidat de la coalition Diomaye Président entouré d'une foule incontrôlable, est revenu sur son programme. Pour la ville de Kolda, Diomaye promet la création d'emplois pour les jeunes à travers les programmes agricoles avec la création de pôles économiques sur tout le territoire national. Ainsi, le candidat à l'élection présidentielle est soucieux aussi de l'artisanat. Il ambitionne la valorisation des artisans et la création de centres techniques pour la formation des jeunes.



« Un fond de soutien de 5 milliards sera dédié au secteur de l'artisanat », annonce le candidat de la coalition Diomaye Président.

Poursuivant, il promet la prospérité et le développement à Kolda avec son programme économique. « Je m'engage, une fois élu, cette ville avec ces énormes potentialités et ces ressources humaines, sortira de la pauvreté », promet-il.