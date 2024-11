Campagne Législatives2024 : Les « Maggi Pastef » ont organisé une randonnée pédestre pour lancer un message de paix

En marge des élections législatives qui se tiendront le 17 novembre prochain, les Maggi Pastef venus de différentes localités ont organisé, ce dimanche 03 novembre 2024, une randonnée pédestre. Cette marche a pour but de lancer un appel à la paix à tous les acteurs politiques ainsi qu'aux sympathisants et militants des différents partis ou coalitions de partis. Autrement dit, il s’agit pour eux, d’apporter leur contribution à la campagne électorale en lançant un message de paix et de sympathie mais aussi de présenter leur candidat au public. Ces derniers ont tendu la main à tout le monde tout en appelant à la fraternité pour un Sénégal de paix et de cohésion sociale.