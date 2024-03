Campagne Électorale à Pikine: Pape Djibril Fall prône une rupture avec un système éducatif et économique médiocre

Le candidat à la présidentielle Pape Djibril Fall a sillonné, ce lundi 11 mars 2024, les quartiers de Pikine (Séras), Guédiawaye, Parcelles pour aller à la rencontre des électeurs et proposer son programme à ces derniers. Pape Djibril Fall organise une caravane, ce mardi dans l'après-midi, dans les villages traditionnels lébou, Ouakam, Yoff et Cambérène. Le point de rassemblement est prévu à 15h, à la maison des pêcheurs.



Le leader des serviteurs prône la rupture d'avec l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques pour brimer, emprisonner et réduire à néant des citoyens dont le seul tort est de ne pas partager la même vision politique ; une rupture d'avec un système économique qui importe, une rupture d'avec la promotion de la médiocrité à tous les étages, le seul ascenseur social étant la politique au sens le plus réducteur du monde ;

une rupture d'avec un système éducatif déconnecté de nos réalités sociales, qui promeut les épopées lointaines en lieu et place de nos véritables héros pré et post coloniaux", a indiqué le député Pape Djibril Fall, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024.