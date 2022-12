Camions sénégalais brûlés au Mali : Les 14 sinistrés ont reçu chacun 5 millions de l’État…

Suite aux incidents survenus en septembre 2021, le long de la frontière Sénégalo-malienne occasionnant des dégâts chez 14 camionneurs sénégalais, qui ont vu leurs camions brûlés

u, le président Macky Sall a décidé d’appuyer ces sinistrés. C’est dans ce cadre qu’il a octroyé un chèque de 5 millions pour chaque camionneur.

Les bénéficiaires ont été reçus aujourd’hui par les du ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobéne Ka, une enveloppe de 70 millions de francs CFA, à raison de cinq millions. « Le recensement est déjà fait avec le ministre des Infrastructures. Il revient au ministère de la Solidarité de les accompagner. Le geste de l'État est similaire à ce qui se fait pendant les inondations ou les calamités naturelles de manière générale », a renseigné le ministre.

Un geste bien apprécié par William Seck, le coordinateur du collectif des transporteurs sinistrés. « Nous avons reçu le chèque et il faut remercier le chef de l’État qui prend en compte les préoccupations du secteur des transports », se félicite William Seck…