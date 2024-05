Cambérène : Seydina Issa Laye enjoint Barthélemy Dias à collaborer avec Diomaye-Sonko

Après leur divorce douloureux dans Yewwi Askan Wi, les futures relations entre Barthélémy Dias et ses anciens amis Ousmane Sonko et Cie, devenus les nouveaux "rois", taraudent l’esprit de plusieurs sénégalais et de certains analystes politiques. En effet, le représentant du Khalife des Layène à la cérémonie de lancement des travaux du terrain en gazon synthétique de Cambérène, Seydina Issa Lahi a une certaine idée sur les futures relations entre le maire et les nouvelles autorités.





Ainsi le guide religieux, dans son discours, a invité le maire Barthélémy Dias à travailler avec le couple Diomaye Sonko.

« Toi Barthélémy, n’accepte pas d’être isolé. Je t’invite à collaborer avec les nouvelles autorités étatiques pour le bien-être de la communauté », lance-t-il.



Poursuivant, le guide religieux rappelle à l’édile les blocages qui avaient secoué la ville de Dakar. Pour éviter cela, il recommande au maire de se rapprocher des autorités.



Selon Cheikh Seydina Issa, cette communauté a toujours été républicaine et le restera. Pour lui, il est question de transcender les colorations politiques et vivre l’idéal républicain. « Nous sommes une république et nous sommes des citoyens sénégalais. Nous demeurons républicains », rassure-t-il.