Caire : Abdoulaye Dièye et une délégation de l'AIBD SA, reçus par l'ambassadeur du Sénégal en Égypte

En marge de la 71e Conférence de ACI Afrique accueillie par le Caire, une délégation de AIBD SA, conduite par le Directeur Général, M. Abdoulaye Dièye, a été reçue, par Son Excellence M. Kémoko Diakité, Ambassadeur du Sénégal en Égypte.



Ainsi, plusieurs axes de collaboration ont été explorés après des exposés sur les principales missions de AIBD SA et de la représentation diplomatique du Sénégal en Égypte. Un pays offrant plusieurs opportunités de partenariat dans le secteur de l’aviation civile.



À la suite de la présentation des projets de la stratégie du hub aérien, faite par M. Abdoulaye Dièye et son équipe et de la diversité des secteurs d’intérêt commun, le diplomate a assuré de son engagement à tout mettre en œuvre pour créer des jonctions fructueuses entre AIBD SA et les investisseurs égyptiens.