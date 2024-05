CRD commercialisation anacarde / Ousmane Thiam, Sg syndicat routiers/Ziguinchor : « le ministre du Commerce a pris la décision de tout acheminer à partir du port »

Le secrétaire général de l’union du syndicat des routiers du Sénégal / Section Ziguinchor est aux anges. La raison, nous souffle-t-il au bout du fil, « le ministre du Commerce a pris la ferme décision d’interdire tout transport d’anacarde par voie terrestre. Il a pris la décision de tout acheminer à partir du port » informe-t-il.







Selon Ousmane Thiam fraîchement sorti du comité régional de développement sur les préparatifs de la campagne de l’anacarde, le ministre a fait savoir au Crd que « ce port d’où l’Etat a investi des milliards pour qu’il soit aux normes par rapport aux standard sécuritaire mondiale, doit être utile et utilisé. Il doit être le second au Sénégal. Donc il faut qu’il soit fonctionnel ».







Partant de cette décision, il annonce avec fierté que « les transporteurs locaux vont reprendre le transport en main parce que c’est eux qui font la navette d’un point vers les villages, des magasins de stockage au port. C’est un soulagement que nous avons, c’est pourquoi on remercie l’Etat qui a compris le préjudice et les pertes que nous transporteurs locaux enregistrons ».







Toutefois, nous enseigne-t-il, « le ministre précise que les anacardes seront envoyés par la route en cas d’urgence ou de force majeure. Et c’est le gouverneur qui signera le document d’autorisation » note le syndicaliste que nous avons joint par téléphone.