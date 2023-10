CRD-Saint-Louis/ Hôpital de niveau 4, Réhabilitation des établissements scolaires: Les annonces rassurantes du PM Amadou Bâ

Lors de la deuxième journée de sa tournée économique dans la région de Saint-Louis, le Premier ministre Amadou Bâ s’est entretenu avec les acteurs économiques , politiques et sociaux de la localité. Une deuxième étape qui consiste pour le chef du gouvernement à se mettre autour de la table et de discuter des enjeux économiques de la région. Après le passage du chef de l’Etat Macky Sall en juin 2021 dans cette région, c’est au tour de son Premier ministre Amadou Bâ de venir faire de suivi avec les acteurs.



Lors du comité régional de développement (CRD) ce vendredi, en présence du maire de la ville de Saint-Louis, de Pape Sagna Mbaye, ministre de la pêche, du ministre de l’eau et de l’assainissement et de l’assainissement et de son ministre délégué, Issakha Diop, le Premier ministre Amadou Bâ, passe en revue les potentialités de la région. C’est au tour du gouverneur de la région, Alioune Badara Samb qui a d’abord effectué une présentation exhaustive des activités de Saint-Louis devant le PM. La question de l’élevage, la disponibilité des pâturages et celle des productions agricoles ainsi que le potentiel de la volaille important dans la région de Saint-Louis ont été soulevées.



Le tourisme, un potentiel aussi malgré l’impact de la Covid-19 a été également une question qui est revenue dans les échanges. Le tourisme, un facteur économique important à privilégier dans la région. Mais il faut un travail supplémentaire pour des réceptifs…. » Nous voulons un programme spécial ( un lycée technique, un centre de formation) » a avancé le gouverneur Alioune Badara Samb.







Sur les infrastructures, le gouverneur, tout comme le Premier ministre Amadou Bâ sont convaincus qu’il faut féliciter l’état du Sénégal qui a fait de grandes réalisations dans la région avec des chantiers routiers… «( la route Daara-Linguère Matam par exemple).







La région de Saint-Louis a longtemps souffert de la problématique de l’eau, mais aujourd’hui, elle « s’est abreuvée ». Cependant, dans le domaine de l’assainissement, des efforts supplémentaires restent à faire, reconnaît le chef du gouvernement qui entend naturellement, s’investir sous les instructions du président de la République, pour obtenir, avec son équipe les résultats attendus.







Concernant le programme de réhabilitation des établissements scolaires au niveau national, le Premier ministre annonce qu’une bonne partie du budget y est consacré dès 2024. En conséquence, Saint-Louis aura sa part du gâteau compte tenu de sa place et de la renommée de la région.



L’hôpital de niveau 4 est aussi une question centrale pour le chef du gouvernement : « C’est une question que je suis avec le maire de Saint-Louis. Nous en sommes au niveau des formalités juridiques, car le financement est déjà acquis. C’est un dossier que je connais… Vous aurez votre hôpital de niveau 4 » rassure le Premier ministre qui traverse entre autres questions: le relèvement de la subvention avec la nécessité d’accompagner financièrement les hôpitaux qui doivent être mieux entretenus.