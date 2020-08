COVID-19 / Mesures restrictives : Le Gouverneur de Dakar ferme les bars, les discothèques et les salles de spectacle pour 3 mois. (DOCUMENT)

Nous en savons davantage sur les décisions nouvellement prises par le gouvernement tendant au renforcement de la riposte contre la pandémie à coronavirus dans le pays.



En effet, le gouverneur de la région de Dakar, se conformant aux instructions étatiques, n’a pas attendu pour affirmer sa responsabilité dans l’application des nouvelles directives dans la bataille sanitaire. Ainsi, Al Hassan Sall informe à travers un communiqué rendu officiel ce 08 août, des mesures prises dans la région de Dakar.



Conformément à l’interdiction de rassemblement qui a pris effet suite à la sortie du ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, la fermeture des bars, discothèques et autres salles de spectacle sera appliquée dans toute sa rigueur et ce, pour une durée de 3 mois.



Il faudra donc attendre au mois de novembre au plus tard pour mesurer les effets de ces nouvelles mesures déroulées par les autorités étatiques.



La gouvernance informe à ce titre également que la suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boisson est désormais systématique et jusqu’à nouvel ordre.



Le contrôle du respect des mesures barrières dans les restaurants sera par ailleurs renforcé avec la « présence systématique des forces de sécurité », souligne le document. Il sera de même dans les plages et autres espaces publiques en vue d’une application rigoureuse des mesures d’interdiction de rassemblement. Un contrôle intensif du respect du port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transports amènera toutefois les forces de sécurité, de la gendarmerie et de la police à avoir une présence constante dans ces espaces cités aussi longtemps qu’il faudra pour contraindre la propagation du virus qui poursuit son lot de conséquences dans le pays.