COVID-19/MORT DE 20 ENSEIGNANTS : Le Ministère de l’éducation nationale dément et précise...

Le porte-parole du ministère de l’Education nationale n’a pas perdu de temps pour répondre au secrétaire général du CUSEMS qui a déclaré en conférence de presse que 20 enseignants seraient décédés de la Covid-19. Selon le DFC, porte-parole du MEN, M. Mohamed Moustapha Diagne. « Il n’y a pas 20 morts chez les enseignants. Cette déclaration n’engage que le secrétaire général du CUSEMS. »



Toujours selon le DFC/MEN, « le seul décès lié à la Covid-19 dans l’espace scolaire est un directeur d’école à Touba Toul. Et le ministère n’a jamais caché cette information. » Pour lui, le patron du Cusems fait des affirmations sans preuve aucune, car dira-t-il « M. Ndoye n’a fait aucune étude qui lui permet de faire ces affirmations. Et même s’il y avait ces décès, quelle est l’étude qui lui permet de dire que ces enseignants sont morts de covid. »



En outre, Abdoulaye Ndoye a également dénoncé le non-respect des mesures barrières à l’école. Sur ce point, Diagne affirme que « le ministre est conscient du problème et il a donné des instructions aux inspections d’académies et aux IEF qui sont chargées d’assurer l’application sur le terrain. Le ministère avait donné 1,5 milliard pour l’achat de matériel de protection (lave-main, gel, savon…) en plus d’une distribution de 5 millions de masques. » Pour finir le DFC/MEN Invite tous les acteurs au calme et de sérénité dans ce contexte si particulier de pandémie.