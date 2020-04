COVID-19 : Kolda enregistre son premier cas de guérison au coronavirus.

« Kolda vient d’enregistrer son premier cas de guérison au coronavirus sur les 7 patients en traitement à l’hôpital régional. Ce jour vendredi 17 avril 2020, nous avons enregistré un cas de guérison au covid-19 depuis le 15 avril parmi les 7 patients hospitalisés. L’état de santé des 6 autres cas s’améliore et ils vont avoir droit à des contrôles de laboratoire aujourd’hui », vient de déclarer Yaya Baldé, médecin-chef de région, au cours du point de presse organisé ce vendredi 17 avril à la région médicale.



Ce patient guéri est actuellement entre les mains de la commission psychosociale pour l’accompagner à rejoindre sa famille à Dakar, sa ville d’origine. À cette occasion, des dispositions ont été prises pour son accompagnement. Le gouverneur a réquisitionné un hôtel de la place où tous les patients qui sortiront de l’hospitalisation seront installés. La commission psychosociale et le crg s’organiseront pour leur acheminement au niveau de leurs foyers respectifs. Tous les patients hospitalisés ici sont originaires de Dakar, selon le médecin- chef de région.



Au niveau de Vélingara, nous avons procédé à la libération des 10 contacts suivis, depuis le mardi 15. Donc, il n’y a aucun individu mis en quarantaine dans cette localité. Nous avons même procédé à deux examens de laboratoire chez ces individus qui se sont tous avérés négatifs après une période de 14 jours dans un hôtel de la place. Mais, il conclut : « il y a toujours des opérations qui se poursuivent dans la communauté et le long de la frontière pour appréhender toutes les situations à risque et faire les investigations nécessaires... »