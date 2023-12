COUP DUR ? Pape Matar Sarr sort sur blessure après un but marqué et à moins de deux semaines de la CAN

Les Sénégalais croisent les doigts le temps de savoir le degré de gravité de la blessure de Pape Matar Sarr. Le lion de la Téranga , milieu de terrain à Tottenham vient de sortir ( en pleurs) sur blessure après 30 minutes de jeu et surtout après avoir marqué un but contre Bournemouth. L’on craint déjà une blessure musculaire. Ce qui pourrait compromettre sa participation à la prochaine coupe d’Afrique qui démarre dans moins de deux semaines et plus exactement le 13 janvier en Côte d’Ivoire. Les premières informations sur cette blessure ne devraient pas tarder . Affaire à suivre….