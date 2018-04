CORRUPTION - Contribution de Pyeongchang à la campagne de son père : Massata réclamait 1,5 million de dollars pour «combattre» Wade

Revoilà Papa Massata Diack. Déjà mis en examen – notamment – pour corruption liée à l’attribution des Jeux olympiques d’été 2016 à Rio de Janeiro, le fils de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) est accusé d’avoir promis d’obtenir des voix des membres du Comité international olympique (CIO) en faveur de la candidature coréenne de Pyeongchang aux JO d’hiver 2018, au détriment de Munich et d’Annecy.

La chaîne de télévision sud-coréenne SBS (Seoul Broadcasting System) affirme, mardi 10 avril, avoir obtenu copie de 137 courriels, certains entre des responsables de Samsung et le sulfureux « PMD », ancien consultant marketing de l’IAAF, également visé par un mandat d’arrêt international dans le dossier de corruption autour de l’IAAF. Déjà mis en cause pour des achats de voix, afin de garantir à Rio l’attribution des JO d’été 2016, et soupçonné d’avoir agi de même lors de l’attribution des JO d’été 2020 à Tokyo – comme le révélait Le Monde à l’automne –, Papa Massata Diack liste 27 membres du CIO susceptibles de voter pour la candidature coréenne en échange d’argent et de contrats de parrainage avec le géant électronique Samsung, affirme SBS, qui cite l’enquête de la justice sud-coréenne.

Dans l’un de ces courriels « strictement confidentiel » et daté de 2010, le fils de Lamine Diack réclame 12 millions de dollars (9,7 millions d’euros), notamment sous la forme d’un contrat de sponsoring pour la Ligue de diamant, organisée par l’IAAF. Il réclclamegalement 1,5 million de dollars pour contribuer à la campagne politique de son père et la même somme afin de mener des opérations de lobbying en faveur de Pyeongchang, six mois avant le vote.

Ecartée à deux reprises pour l’organisation des JO 2010 et 2014, Pyeongchang avait obtenu, le 6 juillet 2011, l’organisation des JO 2018 ; s’imposant dès le premier tour du scrutin devant Munich – dont la candidature était menée par Thomas Bach, élu à la tête du CIO en 2013 – et Annecy. « Samsung n’a jamais mené aucune activité illégale de lobbying afin d’obtenir la victoire de Pyeongchang », a réagi Samsung, mardi, dans un communiqué. Faisant partie des principaux sponsors du CIO, la marque coréenne est obligée, selon les règles olympiques, de rester neutre, même en cas de candidature sud-coréenne.

La justice du pays du Matin calme a obtenu ces courriels dans le cadre de son enquête sur l’ancienne présidente conservatrice du pays, Park Geun-hye, destituée en décembre 2016 et récemment condamnée à vingt-quatre ans de prison pour corruption, abus de pouvoir et fuite de documents officiels, dans l’affaire dite « Choi-gate ». Membre du CIO jusqu’à l’an passé, l’ancien patron de Samsung, Lee Kunhee a, lui, été condamné en 2008 pour évasion fiscale, avant de retrouver son poste et de participer à la candidature de Pyoengchang. Le CIO a annoncé que les informations concernant Lamine Diack « seront ajoutées à son dossier ouvert par la commission d’éthique », rappelant être « partie civile » dans l’enquête ouverte par la justice française à l’encontre du Sénégalais « qui a perdu son statut de membre honoraire en 2015 ».