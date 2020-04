CORONAVIRUS : Le cas communautaire de Sédhiou a contaminé 25 personnes.

Les choses s'emballent à Sédhiou. Le cas communautaire qui a été déclaré positif et comptabilisé hier dans le communiqué du ministère de la Santé a fait des ravages dans la région.

Selon Docteur Marie Khemesse NGOM NDIAYE qui faisait le point du jour, le cas communautaire de Sédhiou a contaminé 25 personnes "contacts". Le patient était à Dakar et il est passé par Louga avant de rentrer clandestinement dans la région.

Une situation alarmante et qui inquiète les blouses blanches d'autant plus que la contamination dans cette zone s'est faite de manière très rapide.

Nous y reviendrons.