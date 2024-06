CFEE et d'entrée en 6ème/Visite du Ministre de l'Éducation Nationale du Sénégal aux centres d'examen : Un bilan positif

Le Ministre a noté la bonne organisation des centres visités, avec seulement deux candidats absents sur un total estimé entre 400 et 500 candidats. Il a également salué l'attention et la concentration des élèves pendant les épreuves, soulignant les bonnes conditions dans lesquelles se déroulaient les examens. Il a exprimé sa confiance quant à des résultats positifs, mettant en avant les innovations cette année, telles que l'utilisation de nouveaux matériels et un système de sécurisation et d'archivage des copies qui réduit significativement les délais de correction et de proclamation des résultats.

En ce qui concerne la participation des jeunes filles, le Ministre s'est félicité de constater une proportion de 56% parmi les candidats, soulignant l'importance de la scolarisation des filles, une priorité pour le gouvernement sénégalais. De plus, il a noté une progression dans le secteur de l'éducation Franco-Arabe, avec plus de 15 000 candidats cette année.