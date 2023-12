CEDEAO: Les chefs d’État et de gouvernement rendent un vibrant hommage au président Macky Sall et à Georges Manneh Weah

Dans son communiqué final à l'occasion de la 64e session ordinaire, la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement a tenu à rendre " un vibrant hommage à S.E. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et S.E. Georges Manneh Weah, Président de la République du Libéria".



Cet hommage vise à mettre en exergue

" leur leadership exemplaire dans le processus d'intégration régionale et leur

contribution à l'enracinement des valeurs de paix, de démocratie et de solidarité en Afrique de l'Ouest".



Avant de boucler la boucle, les Chefs d'État et de Gouvernement ont exprimé " leur profonde gratitude au Président et au

Gouvernement de la République fédérale du Nigéria pour leur généreuse hospitalité et pour les excellents moyens mis à leur disposition afin d’assurer le bon déroulement de la session".