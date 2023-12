CEDEAO/ Élection présidentielle au Sénégal: La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement invite vivement toutes les parties prenantes à veiller au respect strict des normes constitutionnelles

" Concernant le Sénégal, la Conférence prend note des préparatifs en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 et exhorte le Gouvernement et les parties prenantes au processus électoral à continuer d’accorder la priorité à l’inclusivité et à la transparence en vue de la tenue du scrutin", a évoqué dans son communiqué final, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cédéao.



Réunis lors de la 64e session ordinaire à Abuja, les États membres ont " invité vivement toutes les parties prenantes à veiller au respect strict des normes constitutionnelles, des protocoles de la CEDEAO et de l’État de droit dans la gestion du processus électoral et d’autres questions connexes, afin de renforcer davantage la culture démocratique du pays".