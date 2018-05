CAN mini-foot / Libye : Les officiels Sénégalais font le plaidoyer de la discipline. (Entretien

Venus accompagner l'équipe nationale de mini-foot du Sénégal, pour les besoins de la première CAN Libye 2018, les membres de la délégation officielle sénégalaise, à savoir le maire de Yeumbeul Nord, Daouda Ndiaye et Amath Diouf, membre de la JBR, tous deux convaincus de l'importance que revêt le mini-football, se sont fixés pour mission de promouvoir cette discipline au Sénégal.

A cet effet, en collaboration avec le comité de développement et de promotion du mini-foot au Sénégal dirigé par Cheikh Mbacké Ndiaye, ils accompagnent pas à pas cette formation sénégalaise depuis la coupe du monde de mini-foot Tunis 2017.

Dans cette dynamique constructive, les officiels sénégalais comptent mettre sur place un championnat national de mini-foot au Sénégal, mais également se doter d'infrastructures modernes pour mieux développer et vulgariser la discipline.