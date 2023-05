CAN U17 : Deja qualifiés en 1/4 de finale, les Lionceaux s’amusent avec la Somalie …

Le Sénégal a clairement survolé la première phase de la coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Après avoir successivement battu le Congo, puis l’Algérie, les lionceaux portés par un excellent Amara Diouf, ont donné une grande leçon de football aux somaliens écrasés (3-0.)



Entre leur rigueur tactique et leur surprenante maturité dans le jeu, ils ont très tôt étouffé leur adversaire en marquant sur un corner. Le ballon très bien frappé par le capitaine, des Lions, Amara Diouf, est repris de la tête par Oumar Sall (1-0, 8eme.)



Un peu avant la mi-temps, Amara Diouf, l’un des meilleurs joueur si ce n’est le meilleur depuis le début du tournoi, a profité d’un moment de flottement de la défense somalienne pour chiper le ballon à l’entrée de la surface, mystifier son vis-à-vis et marque le but du break (2-0, 33eme.) À la 88eme, Yaya Diémè profitera d’un penalty qu’il a lui-même obtenu pour sceller la partie (3-0.)



Le Sénégal a fini de montrer son statut de favori dans cette CAN U17 que le sélectionneur Serigne Saliou Dia espère remporter.