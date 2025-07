CAN-2025: les favorites nigérianes renversent les Marocaines en finale

Mené 2-0 à l'heure de jeu, le Nigeria a renversé le Maroc, pays-hôte de la compétition, en finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine (3-2) samedi soir à Rabat.



Les Super Falcons, ultra-favorites après avoir fait tomber en demies les tenantes du titre sud-africaines, remportent leur dixième sacre en 13 éditions de la compétition.



Devant leur public, les Lionnes de l'Atlas s'inclinent elles pour la deuxième fois de suite, après la finale perdue en 2022, à domicile déjà.



Pourtant favorites face aux joueuses de Jorge Vilda, l'ex-sélectionneur de l'Espagne limogé après l'affaire du baiser forcé de Luis Rubiales à la joueuse Jennifer Hermoso, les Nigérianes se sont fait très peur en encaissant deux buts dans les 25 premières minutes.



La capitaine marocaine Ghizlane Chebbak avait rapidement ouvert le score (13e) d'une magnifique frappe lourde à l'entrée de la surface, hors de portée de Chiamaka Nnadozie, la gardienne nigériane partie cet été du Paris FC après cinq saisons (13e). Sanaâ Mssoudy a doublé la mise d'une frappe croisée (24e).



Meilleures en seconde période, les Nigérianes sont revenues à l'entame de la dernière demi-heure, d'abord sur un pénalty d'Esther Okoronkwo après une main de Nouhaila Benzina (64e), signalée par la VAR, puis sur un contre parfaitement conclu par Folashade Ijamilusi, seule devant le but (71e).



Et c'est la milieu de terrain du Paris-SG Jennifer Echegini, rentrée à la 59e, qui a libéré les siennes dans les dernières minutes du temps réglementaire en reprenant dans l'axe, complétement démarquée, le ballon suite à un coup-franc (88e).



Quelques minutes plus tôt, la VAR avait annulé un pénalty accordée aux Marocaines pour une main nigériane dans la surface (82e).



Le Maroc organisera également la prochaine édition dès 2026.