CAN 2025 / Coup de tonnerre — le Sénégal disqualifié et déclaré forfait, le Maroc sacré sur tapis vert …la CAF offre la CAN au Maroc

Finale annulée, verdict brutal



Le football africain vient de vivre un séisme juridique sans précédent. Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football a tranché : l’équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 . Conséquence directe, le match est homologué sur un score de 3-0 en faveur du Maroc, offrant ainsi le trophée à la Fédération Royale Marocaine de Football .



Une décision radicale qui renverse tout



Réuni pour examiner l’appel introduit par la FRMF, le Jury d’Appel a purement et simplement annulé la décision initiale du Jury Disciplinaire. En s’appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN, l’instance a estimé que le comportement de l’équipe sénégalaise constituait une infraction grave.



Ainsi, la Fédération Sénégalaise de Football est reconnue responsable, entraînant automatiquement la sanction la plus lourde : le forfait en finale. Une décision rarissime à ce niveau de compétition, qui redessine totalement l’issue sportive de cette CAN 2025.



Le Maroc gagne… mais sous tension



Si le Maroc hérite du titre, la décision n’efface pas totalement les zones d’ombre autour de cette finale explosive. Plusieurs incidents ont également été examinés, impliquant notamment des acteurs marocains.



Le joueur Ismaël Saibari a été reconnu coupable d’un comportement fautif. Sa sanction a toutefois été revue à la baisse : deux matchs de suspension, dont un avec sursis, tandis que l’amende initiale de 100 000 dollars a été annulée.



Des sanctions maintenues et réduites



Le Jury d’Appel a aussi statué sur plusieurs incidents périphériques :

• La responsabilité de la FRMF a été confirmée concernant le comportement des ramasseurs de balles, avec une amende réduite à 50 000 dollars.

• L’amende liée aux interférences autour de la zone VAR est maintenue à 100 000 dollars.

• L’incident du laser a vu sa sanction allégée à 10 000 dollars.



Malgré ces manquements, aucune de ces fautes n’a remis en cause la décision principale : la victoire du Maroc sur tapis vert.



Une finale qui restera dans l’histoire



Cette décision du Jury d’Appel de la CAF entre déjà dans les annales comme l’une des plus controversées de l’histoire de la CAN. Entre sanctions disciplinaires, tensions sur le terrain et bataille juridique, la finale Maroc 2025 ne se sera pas jouée uniquement au football.



Pour le Sénégal, c’est une désillusion brutale. Pour le Maroc, un sacre entaché de polémiques. Et pour la CAF, un dossier brûlant qui continuera d’alimenter les débats sur la gouvernance et l’arbitrage du football africain.