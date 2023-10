CAN 2024 / Vestiaires, terrain d’entraînement… : Visite guidée dans le futur stade des Lions à Yamoussoukro !

Situé au centre de la Côte d’Ivoire, Yamoussoukro, la capitale officielle du pays du cacao va abriter la délégation sénégalaise lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Ce vendredi matin, plusieurs délégations dont celles du senegal et de la Gambie futurs adversaires du groupe C, ont envoyé des missions de prospection au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Les sénégalais avec à leur tête le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor accompagné de son directeur technique national, Mayacine Mar, ont fait le tour des lieux entre les vestiaires, le stade et le terrain d’entraînement. Si le camp d’entraînement offre une assez bonne pelouse et un espace fermé et adapté, la qualité de la pelouse du stade Charles Konan Banny laisse à désirer à trois mois du début de la coupe d’Afrique (13 janvier au 11 février 2024.)

Communément appelée la région des lacs, la localité présente un cadre idéal pour la préparation de l’équipe du Sénégal qui pourra ainsi profiter des grands espaces boisés et de la tranquillité environnante. De plus, le terrain d’entraînement exclusivement réservé au Sénégal est à quelques kilomètres du stade Charles Konan Banny où les champions d’Afrique vont disputer l’intégralité de la phase de groupes. Logé dans le groupe C, le Senegal va lancer sa coupe d’Afrique le 15 janvier contre la Gambie et s’en suivra le choc face au Cameroun le 19 janvier puis le derby avec le voisin de la Guinée Conakry le 23 janvier.