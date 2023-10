CAN 2024 : Les Lions vont jouer à Yamoussoukro, avec un Sénégal vs Gambie pour démarrer !

Après le tirage au sort de la CAN qui s’est déroulé ce jeudi à Abidjan, les lions de la Teranga, placés dans le groupe C, avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée en savent plus sur le calendrier qui les attend. En effet, on n’en sait davantage sur la programmation des rencontres et le stade dans lequel les champions d’Afrique vont défendre leur titre.



C’est précisément au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro que le Sénégal va disputer tous ces matchs de la phase de groupes. D’une capacité de 20.000 places, l’infrastructure sportive a été initialement inaugurée en mars 2018 avant de connaître une réhabilitation pour les besoins de la CAN programmée du 13 janvier au 11 février 2024.



Pour leur entrée en matière, la bande à Sadio Mané va démarrer avec un bon vieux derby Sénégal-Gambie calé le 15 janvier 2024 soit deux jours après le début de la compétition. Une rencontre entre deux pays frontaliers qui partagent pratiquement tout au regard de la proximité entre les deux peuples.



Les Lions de la Teranga seront par la suite face aux Lions indomptables camerounais, quatre jours plus tard, le 19 janvier pour une finale avant l’heure. Enfin, Sadio Mané et Naby Keita vont se retrouver pour l’acte final du groupe C avant l’autre derby ouest africain entre Guinéens et Sénégalais le 23 janvier.



Sur les 24 sélections, les deux premières nations de chaque poules se qualifient directement pour les huitièmes de finale en plus des quatre meilleurs troisièmes.





Lundi 15 janv : Sénégal vs Gambie



Vendredi 19 janv : Sénégal vs Cameroun



Mardi 23 janv : Guinée vs Sénégal