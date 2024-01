CAN 2024 : L'Angola étrille la Namibie et file en quarts de finale !

Auparavant, les Namibiens, disputant leur premier quart de finale, ont également pris un carton rouge à la 40ème minute. C’est finalement Mabulu qui a marqué le but du 3-0 dans cette rencontre à sens unique. Les Antilopes noires qui vont disputer leur troisième quart de finale de CAN, affronteront le vainqueur du match entre le Nigeria et le Cameroun.