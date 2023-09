CAN 2023 : "Je sens qu'on va la remporter à nouveau, je ne me fais pas du souci" (El Hadj Diouf)

Le Sénégal a eu l’honneur et le privilège d’abriter la première sortie de ce trophée continental. Ainsi la CAN Côte d'Ivoire 2023 est lancée puisque le Sénégal tenant du titre, a remis en jeu le trophée continental depuis ce 25 septembre lors de la cérémonie de réception du trophée de la coupe d’Afrique des nations dans le cadre du trophy tour organisé par TotalEnergies marketing Sénégal, filiale de la compagnie TotalEnergies.



À cette occasion, l'ancien international sénégalais et double ballon d’or africain ne cache pas son assurance quant à la reconquête par les Lions de la Téranga de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en début de l’année 2024 en Côte d'Ivoire. J’ai de jolis souvenirs de la CAN 2019 parce que nous l’avions remporté et je sens qu’on ira le chercher à nouveau », assure Elhadji Diouf.



Lors de la trêve FIFA, il y a quelques jours, le Sénégal avait perdu à domicile contre l’Algérie (0-1). À cet effet, l'ancien international sénégalais et double ballon d’or africain, ne se fait pas de souci concernant l’équipe d’Alioune Cissé pour la CAN à venir. Je ne me fais pas de souci pour cette équipe, pour nos supporters et pour les amoureux du football. Tout le monde sait qu’on a les meilleurs joueurs actuellement et je crois que le faux pas que nous avons fait contre l’Algérie ne veut rien dire. Le Sénégal sera là, on défendra notre titre et on le gagnera à nouveau », lance El Hadj Diouf.